El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. A lo largo de la jornada, se espera un cielo poco nuboso en las primeras horas, con algunas nubes altas que irán apareciendo conforme avance el día. Esta combinación de condiciones atmosféricas permitirá que la luz del sol brille con fuerza, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

Las temperaturas se mantendrán en un rango cómodo, alcanzando los 15 grados durante las horas centrales del día, y descendiendo ligeramente a 14 grados hacia la tarde. Este clima templado es perfecto para pasear por las calles de la localidad o disfrutar de una comida en alguna de las terrazas que ofrecen vistas al mar. La sensación térmica será agradable, gracias a la ausencia de precipitaciones, ya que se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación general del día. Se espera que la humedad se sitúe en torno al 70% por la mañana, aumentando a un 75% durante la tarde y alcanzando un 81% hacia el final del día. Aunque esto puede hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado, la brisa suave que soplará desde el sur ayudará a mitigar cualquier incomodidad.

En cuanto al viento, se anticipa una brisa ligera que soplará desde el sur a una velocidad de 1 km/h en las primeras horas, aumentando a 5 km/h desde el noreste durante la tarde. Esta brisa será refrescante y contribuirá a que la temperatura se sienta más agradable, especialmente en las horas más cálidas del día. Hacia la tarde, se espera que la velocidad del viento aumente a 6 km/h, lo que puede ser un alivio en los momentos de mayor calor.

Los momentos de orto y ocaso también son dignos de mención. El sol saldrá a las 07:20, brindando un hermoso amanecer que los más madrugadores podrán disfrutar. Por otro lado, el ocaso está previsto para las 21:43, lo que permitirá que los habitantes y visitantes de Cambados disfruten de largas horas de luz natural.

En resumen, el día de hoy en Cambados se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.