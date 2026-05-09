El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

Hoy, 9 de mayo de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo que se tornará más denso a medida que avance la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 84% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frescura.

A medida que el día progrese, se espera que el cielo se cubra completamente, con un incremento en la probabilidad de precipitaciones. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia se eleva al 100%, lo que indica que es muy probable que se produzcan chubascos significativos. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 7 mm en las horas de la tarde, con un pico de 3 mm alrededor de las 20:00 horas. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que alcanzarán hasta 14 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, pero también puede hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente con la alta humedad en el ambiente.

La probabilidad de tormentas es notable, con un 80% de posibilidad de tormenta entre las 08:00 y las 14:00 horas, y un 75% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían producirse descargas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimos de alrededor de 15 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente algo pesado. Las nubes continuarán dominando el cielo, y aunque la lluvia puede disminuir hacia la noche, es probable que persista un ambiente inestable.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con altas probabilidades de lluvia y tormentas, especialmente en la tarde. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones y se preparen para condiciones climáticas cambiantes a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.