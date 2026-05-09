El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

Hoy, 8 de mayo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. A lo largo del día, el cielo mostrará un estado poco nuboso en las primeras horas, con la presencia de nubes altas que irán aumentando a medida que avance la jornada. Esto significa que, aunque el sol brillará en gran parte del día, habrá momentos en los que las nubes cubrirán parcialmente el cielo, pero sin afectar significativamente la luminosidad.

Las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 16 grados durante la mañana y descendiendo gradualmente a 14 grados en la tarde, alcanzando un mínimo de 13 grados por la noche. Esta variación de temperatura sugiere que, aunque el día será cálido, las noches pueden ser frescas, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre durante la noche.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que alcance niveles del 72% en la mañana, aumentando a un 81% por la tarde y llegando a un 85% durante la noche. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante el día, así que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que no hay riesgo de chubascos o tormentas. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que podrán disfrutar de un día seco y soleado.

El viento será otro aspecto a considerar. Se espera que sople desde el sureste a una velocidad de 1 km/h durante la mañana, aumentando a 4 km/h desde el norte en la tarde y alcanzando hasta 7 km/h desde el noreste por la noche. Estas condiciones de viento son suaves y no deberían causar molestias, aunque pueden ser un alivio en las horas más cálidas del día.

En resumen, el tiempo en Caldas de Reis para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo que nos ofrece esta primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.