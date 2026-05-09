El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes altas y momentos de cubierto. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado muy nuboso y cubierto en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas al inicio, pero se intensificarán hacia la tarde, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 8 mm en las horas más críticas. Se recomienda a los residentes y visitantes de Bueu que lleven paraguas y estén preparados para condiciones de lluvia intermitente.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que variarán entre 12 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante la mañana y la tarde. La dirección del viento también podría contribuir a la formación de tormentas, con una probabilidad del 75% de que se produzcan tormentas eléctricas en la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas del día, lo que puede hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá en niveles elevados, lo que podría favorecer la sensación de incomodidad para algunas personas.

En cuanto a la temperatura, se espera que alcance un máximo de 18 grados en la tarde, antes de descender nuevamente a 14 grados por la noche. Las temperaturas nocturnas se mantendrán frescas, lo que podría hacer que la noche sea ideal para actividades en interiores.

En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un tiempo inestable, con nubes y lluvias intermitentes, así como la posibilidad de tormentas. Se aconseja a la población que tome precauciones y esté atenta a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.