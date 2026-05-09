El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas que adornan el cielo. A lo largo de la jornada, se espera que las temperaturas oscilen entre los 14 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. Este rango de temperaturas sugiere un ambiente fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la tarde y la noche.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles relativamente altos, comenzando en un 71% por la mañana y aumentando hasta un 78% hacia la noche. Esta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas de la tarde y al caer la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Esto significa que los residentes y visitantes de Bueu pueden disfrutar de un día seco, lo que es ideal para paseos por la playa o actividades al aire libre sin la preocupación de mojarse. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el noreste a una velocidad de 6 km/h por la mañana, aumentando a 8 km/h desde el este en la tarde. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 20 km/h en las horas más ventosas, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio de la calidez del día. Este viento moderado es perfecto para quienes disfrutan de actividades como la navegación o el surf, ya que las condiciones del mar podrían ser favorables.

Los momentos de mayor luz solar se producirán entre las 07:21 y las 21:42, lo que brinda a los habitantes de Bueu una amplia ventana para disfrutar del día. Con un cielo mayormente despejado y temperaturas agradables, hoy es un día propicio para salir y disfrutar de la belleza natural de la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.