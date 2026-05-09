El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y momentos de nubosidad densa. Desde la madrugada, las nubes altas dominarán el cielo, y a medida que avance la mañana, se espera un aumento en la cobertura nubosa, alcanzando un estado cubierto durante las horas centrales del día. La temperatura oscilará entre los 12 y 18 grados , siendo más cálida en las horas de la tarde.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación será notable, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían alcanzar hasta 9 mm en total, siendo más intensas en la tarde. Las primeras gotas podrían comenzar a caer alrededor de las 14:00, y se espera que continúen hasta la noche, con intervalos de lluvia ligera.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá por encima del 50%. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de la alta humedad y las temperaturas moderadas podría hacer que el tiempo se sienta más cálido de lo que realmente es.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan durante la tarde, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frescura, especialmente cuando la lluvia comience a caer. La dirección del viento también podría traer consigo algunas nubes adicionales, intensificando la posibilidad de tormentas aisladas.

En cuanto a la actividad eléctrica, hay un 70% de probabilidad de tormentas en las horas de la tarde, lo que podría generar descargas eléctricas y un ambiente más inestable. Es recomendable que los residentes de Barro se preparen para condiciones cambiantes y lleven paraguas si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas descenderán a alrededor de 13 grados , y la humedad aumentará nuevamente, creando un ambiente fresco y húmedo. La puesta de sol se producirá a las 21:43, marcando el final de un día que, aunque nublado y lluvioso, también traerá consigo la frescura de la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.