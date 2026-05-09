El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Barro se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. A medida que avance el día, se espera la aparición de nubes altas, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 12 y 15 grados . A primera hora, se registrará una temperatura de 15 grados, que irá descendiendo ligeramente a medida que se acerque la tarde, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. Esta variación térmica sugiere que, aunque el tiempo será agradable, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles altos, comenzando en un 75% por la mañana y aumentando hasta un 88% hacia la noche. Esto podría generar una sensación de mayor frescura, especialmente en las horas de la tarde y la noche, por lo que se aconseja a los habitantes de Barro que se vistan en consecuencia.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las horas del día. Los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por el mal tiempo. Esta estabilidad climática es ideal para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los espacios verdes de la localidad.

El viento será otro aspecto a considerar. Se espera que sople desde el sureste a una velocidad de 1 km/h durante la mañana, aumentando a 4 km/h desde el este en las horas de la tarde y alcanzando hasta 10 km/h hacia la noche. Aunque no se prevén rachas fuertes, el viento ligero puede proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.

En resumen, Barro disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de un cielo poco nuboso y la ausencia de precipitaciones hacen de este un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza. Recuerde llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas y aprovechar al máximo lo que la jornada tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.