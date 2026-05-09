El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

Hoy, 9 de mayo de 2026, Baiona se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo nuboso que dominará gran parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas serán una constante, aunque a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo cubierto que podría traer consigo algunas precipitaciones.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 12 y 16 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 14 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más frescas. A medida que el sol se eleva, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 16 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 96% en las horas de la mañana.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 90% de posibilidades de lluvia durante las primeras horas del día, especialmente entre las 2 y las 8 de la mañana. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se mantiene alta, alcanzando el 100% entre las 2 y las 8 de la tarde. Las precipitaciones acumuladas podrían ser significativas, con estimaciones que varían entre 1 y 7 mm a lo largo del día. Las tormentas también son una posibilidad, con un 70% de probabilidad de tormentas en las primeras horas y un 85% en la tarde.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 27 km/h en algunos momentos.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo un cielo cubierto y temperaturas que descenderán nuevamente a los 14 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad para aquellos que planeen actividades al aire libre.

En resumen, Baiona experimentará un día mayormente cubierto con altas probabilidades de lluvia y tormentas, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones inestables y que consideren llevar paraguas o impermeables si planean salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.