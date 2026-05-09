El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas que adornan el cielo. Estas nubes, que no se espera que generen precipitaciones, aportan un toque de belleza al paisaje, creando un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

Las temperaturas durante el día se mantendrán en un rango cómodo, alcanzando los 15 grados en las horas más cálidas. A medida que avance la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que podrían bajar a 14 grados hacia la noche. Este clima templado es ideal para pasear por la costa o disfrutar de una comida en alguna de las terrazas con vistas al mar.

La humedad relativa se situará en torno al 71% por la mañana, aumentando ligeramente a 77% durante la tarde y estabilizándose en 74% hacia la noche. Aunque la humedad puede hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado, las temperaturas moderadas ayudarán a que la sensación térmica sea agradable.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste a una velocidad de 6 km/h por la mañana, aumentando a 9 km/h durante la tarde. Hacia la noche, la dirección del viento cambiará a este, con una velocidad de 8 km/h. Esta brisa suave será un alivio en las horas más cálidas del día, proporcionando un ambiente fresco y agradable.

No se prevén precipitaciones en el transcurso del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que permite a los habitantes y visitantes de Baiona disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas.

El amanecer se producirá a las 07:21, ofreciendo una hermosa vista para aquellos que se levanten temprano, mientras que el ocaso se espera para las 21:42, brindando la oportunidad de disfrutar de un atardecer espectacular sobre la ría. Este es un día perfecto para explorar las maravillas naturales de Baiona, desde sus playas hasta sus senderos, o simplemente relajarse en un parque local.

En resumen, el tiempo de hoy en Baiona es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, ausencia de lluvias y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.