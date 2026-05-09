El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de nubes y posibilidades de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91%, lo que contribuirá a una sensación térmica más fría.

A medida que avance la mañana, se espera que las nubes se intensifiquen, y para el periodo de la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con un incremento en la probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas al inicio, con valores que rondan los 0.1 mm, pero se prevé que aumenten a medida que se acerque la tarde, alcanzando hasta 2 mm en las horas pico. La probabilidad de lluvia es alta, con un 100% de certeza entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán ráfagas que alcanzarán hasta 37 km/h provenientes del sur, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que avance el día, especialmente en la tarde y noche, cuando se prevén rachas de hasta 50 km/h.

En cuanto a las tormentas, existe una probabilidad significativa de que se produzcan, especialmente en la tarde, con un 80% de posibilidad de tormentas entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto podría traer consigo no solo lluvia, sino también descargas eléctricas, por lo que se aconseja tener precaución si se está al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose alrededor de los 15 grados . El cielo permanecerá cubierto, y las condiciones de humedad seguirán siendo elevadas, lo que podría generar una sensación de bochorno. La jornada concluirá con un ambiente inestable, y aunque las lluvias disminuirán, las nubes persistirán, dejando un panorama gris para el cierre del día.

En resumen, hoy en As Neves se anticipa un tiempo mayormente nublado, con altas probabilidades de lluvia y tormentas, especialmente en la tarde, y un viento que podría ser fuerte en ciertos momentos. Es un día para estar preparado y tomar precauciones ante las inclemencias del tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.