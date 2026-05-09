El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, se espera en As Neves un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 16 grados , siendo la más cálida a las 21 horas, cuando se prevé alcanzar los 16 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, llegando a los 13 grados hacia la noche.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 69% a las 21 horas y aumentando progresivamente hasta alcanzar un 76% a las 23 horas. Esta elevada humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas nocturnas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en el transcurso del día. Los datos indican una probabilidad de precipitación del 5%, lo que sugiere que las condiciones se mantendrán secas. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no se prevén interrupciones por mal tiempo.

El viento será otro factor a considerar. Durante la tarde, se registrará una brisa suave proveniente del sureste, con velocidades que alcanzarán los 11 km/h. A medida que avance la tarde, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 19 km/h. Hacia la noche, el viento cambiará de dirección, soplando desde el este con una velocidad de 24 km/h. Esta variación en la dirección y velocidad del viento puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tardías.

En resumen, el día se presenta como uno de esos típicos días primaverales en As Neves, donde las nubes altas y la brisa suave crearán un ambiente agradable, aunque algo fresco. Los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día sin lluvias, ideal para paseos y actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de que la temperatura descienda al caer la noche. Con un cielo mayormente cubierto y temperaturas moderadas, será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la belleza de la primavera en esta encantadora localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.