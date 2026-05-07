El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Vilanova de Arousa se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una humedad relativa que rondará el 76% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 17:00 horas, donde se prevé que lleguen a los 20 grados . Este aumento en la temperatura será acompañado por un ligero descenso en la humedad, que se situará alrededor del 50% en las horas más cálidas. El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 15 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde.

Sin embargo, a partir de la tarde, se anticipan intervalos nubosos con posibilidad de lluvia escasa. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente entre las 14:00 y las 20:00 horas, alcanzando un 60%. Aunque la cantidad de lluvia esperada es mínima, con acumulaciones de hasta 0.1 mm, es recomendable que los ciudadanos tengan precaución y estén preparados para posibles chubascos ligeros.

En la noche, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 16 grados . La humedad aumentará, alcanzando un 80% hacia el final del día, lo que podría generar una sensación de bochorno. El viento continuará soplando, aunque con menor intensidad, lo que permitirá que la noche sea tranquila.

En resumen, el día en Vilanova de Arousa se caracterizará por un tiempo mayormente agradable durante la mañana y la tarde, con un ligero aumento de nubosidad y posibilidad de lluvias escasas en la tarde. Se recomienda a los habitantes disfrutar del buen tiempo en las horas tempranas y estar atentos a las condiciones meteorológicas a medida que se acerque la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados durante la mañana, proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para comenzar el día.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Ribadumia se despertará con un ambiente mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , lo que proporcionará un inicio fresco pero agradable para los habitantes. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 76% al amanecer, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, se presenta en Vilagarcía de Arousa con un tiempo mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, las condiciones serán estables, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 78%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.