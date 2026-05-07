El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, se presenta en Vilagarcía de Arousa con un tiempo mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, las condiciones serán estables, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 78%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan en torno a los 12 grados, con un ligero aumento hacia el mediodía, alcanzando los 19 grados. Sin embargo, la situación cambiará a partir de la tarde, cuando se prevén intervalos nubosos acompañados de lluvias escasas. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente entre las 2 y las 8 de la tarde, con un 65% de posibilidad de que se registren lluvias ligeras, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

El viento soplará del noreste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 13 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el oeste y su velocidad disminuirá, lo que podría contribuir a una ligera mejora en las condiciones climáticas hacia la noche.

La tarde se caracterizará por un descenso gradual de las temperaturas, que caerán a 20 grados hacia las 6 de la tarde, y posteriormente a 18 grados en las horas nocturnas. La humedad relativa también comenzará a descender, alcanzando un 46% hacia el final del día. Las nubes altas dominarán el cielo durante la noche, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan relativamente suaves, con mínimas de 12 grados.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se presentará con un inicio tranquilo y poco nuboso, pero se recomienda estar preparado para la posibilidad de lluvias ligeras en la tarde. Las condiciones de viento y la humedad podrían influir en la sensación térmica, por lo que es aconsejable llevar ropa adecuada si se planea salir.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Catoira se presentará con un tiempo mayormente estable, caracterizado por un cielo poco nuboso durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 a 12 grados , con una humedad relativa que oscilará entre el 79% y el 86%. Esto sugiere un ambiente fresco y algo húmedo, ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Ribadumia se despertará con un ambiente mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , lo que proporcionará un inicio fresco pero agradable para los habitantes. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 76% al amanecer, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Vilanova de Arousa se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una humedad relativa que rondará el 76% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de frescor.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.