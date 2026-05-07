El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente estable, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Durante la madrugada y la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas. A las 00:00 horas, la temperatura será de 12°C, descendiendo ligeramente a 11°C a la 01:00 y alcanzando los 10°C entre las 02:00 y las 03:00. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 81% al inicio del día y aumentando hasta un 86% en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 9°C hasta las 05:00, con un ligero aumento a 10°C a las 10:00. La brisa será suave, con vientos del norte y noreste que oscilarán entre 4 y 5 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A partir de las 08:00, el cielo comenzará a mostrar intervalos nubosos, y se prevé la posibilidad de lluvias escasas. La probabilidad de precipitación aumentará a un 55% entre las 08:00 y las 14:00, con una precipitación estimada de 0.1 mm. Esto se debe a la llegada de un sistema frontal que podría traer consigo algunas nubes más densas y ligeras lluvias en la tarde.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a 19°C entre las 13:00 y las 14:00. Sin embargo, a medida que el día avance, se espera que la temperatura comience a descender nuevamente, situándose en torno a los 18°C entre las 18:00 y las 19:00. La humedad relativa disminuirá gradualmente, alcanzando un 51% hacia las 20:00.

En cuanto a los vientos, se espera que aumenten en intensidad, especialmente por la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 35 km/h del suroeste entre las 14:00 y las 15:00. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde.

Por la noche, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 12°C y 10°C. La probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que la noche sea tranquila, ideal para disfrutar de un paseo bajo las nubes altas que dominarán el cielo. En resumen, un día variado en Vilaboa, con temperaturas frescas y la posibilidad de algunas lluvias ligeras, especialmente en las horas centrales del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Moaña se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C y 10°C, con una humedad relativa que comenzará alta, alcanzando el 91% en las primeras horas, pero que irá disminuyendo a medida que avance el día.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, en Redondela, se espera un tiempo mayormente estable, con predominancia de cielos poco nubosos durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se prevé un aumento en la nubosidad, especialmente en la tarde, con intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 20 grados.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente estable, caracterizado por un cielo poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, especialmente en la tarde, con intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas. Las precipitaciones se estiman en alrededor de 0.1 mm, lo que indica que, aunque existe la posibilidad de lluvia, no se anticipa que sea significativa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.