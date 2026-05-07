El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Vila de Cruces experimentará un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 95%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad aumente ligeramente, con un cielo que se tornará cubierto hacia el mediodía. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 14 horas, con un valor estimado de 18 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia de viento, que soplará desde el noreste a una velocidad de entre 5 y 7 km/h.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia será baja durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad hasta las 14 horas. Sin embargo, a partir de esa hora, la situación cambiará. Se prevé un aumento significativo en la probabilidad de lluvia, alcanzando un 95% entre las 14 y las 20 horas. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 0.8 mm, lo que indica que es probable que se produzcan chubascos dispersos.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. A partir de la tarde, se espera que la velocidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 41 km/h desde el oeste. Esto podría generar una sensación de inestabilidad en el tiempo, especialmente con la llegada de la lluvia. La dirección del viento variará, predominando del noreste y este, lo que podría influir en la temperatura y la sensación térmica.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose entre los 12 y 14 grados hacia el final del día. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría dar lugar a una sensación de bochorno, especialmente si se producen lluvias.

En resumen, Vila de Cruces vivirá un día con un inicio tranquilo y poco nuboso, pero que se tornará más inestable y húmedo a medida que avance la tarde, con la posibilidad de chubascos y un aumento en la velocidad del viento. Se recomienda a los habitantes estar preparados para cambios en el tiempo y llevar paraguas si planean salir durante la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, A Estrada se despertará con un ambiente mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 10°C y 12°C, lo que proporcionará un inicio de jornada fresco, ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 87%, lo que podría generar una sensación de mayor frescura en el ambiente.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Lalín se despertará con un ambiente fresco y algo nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 17 grados a lo largo del día, comenzando con un leve frío por la mañana, que irá aumentando gradualmente hasta alcanzar su máximo en las horas centrales. La sensación térmica puede ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo a un 53% hacia la tarde.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Silleda se despertará con un ambiente mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados , lo que sugiere un inicio fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La humedad relativa será alta, alcanzando el 93% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.