El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy en Vigo, 7 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se anticipan intervalos nubosos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará adornado con nubes altas, que darán paso a un ambiente poco nuboso durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un día agradable y templado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo a un 57% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescor podría ser notable en las primeras horas. A medida que avance el día, la temperatura se sentirá más cálida, especialmente en las horas centrales, cuando se prevé que el termómetro alcance los 19 grados.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con una velocidad de 6 km/h en la mañana, aumentando gradualmente a 14 km/h en la tarde. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 32 km/h, especialmente en las horas más activas del día, lo que podría generar una sensación de frescura, sobre todo en las zonas costeras.

No se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, con ligeros aumentos en la probabilidad de tormenta en intervalos específicos, aunque estos son mínimos. La tranquilidad en el tiempo sugiere que los habitantes de Vigo podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse con nubes altas, pero las temperaturas se mantendrán agradables, rondando los 15 grados. La puesta de sol está programada para las 21:40, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima mayormente favorable.

En resumen, el 7 de mayo de 2026, Vigo disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará frescura a la jornada.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas, desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Moaña se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C y 10°C, con una humedad relativa que comenzará alta, alcanzando el 91% en las primeras horas, pero que irá disminuyendo a medida que avance el día.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Mos experimentará un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , lo que sugiere un inicio fresco, ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.