El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Valga se presentará con un tiempo mayormente estable, caracterizado por un cielo poco nuboso durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 87% en la madrugada. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 2 de la tarde, donde se prevé que llegue a los 21 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más baja debido a la presencia de vientos del noreste que soplarán con velocidades de hasta 11 km/h. Estos vientos, aunque moderados, pueden hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca de lo que realmente es.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cambiar. Desde las 2 hasta las 8 de la tarde, se anticipan intervalos nubosos con posibilidad de lluvias escasas. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 85% entre las 2 y las 8 de la tarde. Las lluvias, aunque ligeras, podrían ser persistentes, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar preparados con paraguas o impermeables si planean salir durante este periodo.

La temperatura comenzará a descender después de su pico, bajando a 19 grados hacia las 7 de la tarde. La humedad relativa también experimentará un ligero aumento, alcanzando hasta un 70% en la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno.

Por la noche, el cielo se cubrirá completamente, y las temperaturas continuarán bajando, llegando a los 14 grados hacia la medianoche. La probabilidad de tormentas será baja, pero no se descartan chubascos aislados. Los vientos cambiarán de dirección hacia el sur y disminuirán en intensidad, lo que podría hacer que la noche sea más tranquila.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un inicio fresco y soleado, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Se aconseja a los residentes estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para un cambio en el tiempo a medida que avanza el día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, se presenta en Caldas de Reis con un tiempo mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, las condiciones serán agradables, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 88%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Catoira se presentará con un tiempo mayormente estable, caracterizado por un cielo poco nuboso durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 a 12 grados , con una humedad relativa que oscilará entre el 79% y el 86%. Esto sugiere un ambiente fresco y algo húmedo, ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, se presenta en Pontecesures con un tiempo mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la jornada. A medida que avanza el día, se espera un aumento en la nubosidad, especialmente en la tarde, con intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 21 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.