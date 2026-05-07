El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con cielos predominantemente poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, especialmente en la tarde, con intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas lluvias escasas.

Las temperaturas oscilarán entre los 7°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 20°C en las horas centrales del día. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente por la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 54% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico de sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 21 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas.

La probabilidad de precipitación aumenta notablemente en la tarde, con un 70% de posibilidades de lluvias ligeras entre las 14:00 y las 20:00 horas. Aunque las lluvias no se anticipan como un evento significativo, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea estar al aire libre durante ese periodo.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 25% de posibilidades en la franja horaria de 08:00 a 14:00 horas, lo que sugiere que, aunque el tiempo será variable, no se esperan fenómenos severos.

En resumen, el día en Tui se caracterizará por un inicio tranquilo y soleado, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para un tiempo cambiante, pero en general, se prevé un día agradable para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante la posibilidad de lluvias.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Gondomar se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo de la jornada se presenten intervalos nubosos. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 12°C y 10°C, con una ligera tendencia a descender hasta los 9°C en las horas más frescas. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 74% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 20 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 8 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 20 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Salceda de Caselas experimentará un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente predominantemente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se prevé que el termómetro marque alrededor de 20 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.