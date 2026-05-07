El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, se presenta en Tomiño con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 12 grados durante la mañana, con una ligera tendencia a aumentar conforme avance el día. A medida que se acerque el mediodía, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 19 grados, lo que proporcionará un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 93% a las 6 de la mañana, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 50% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h en la mañana, aumentando ligeramente en la tarde, donde se registrarán rachas de hasta 28 km/h. La dirección del viento variará, predominando del norte y noroeste, lo que puede aportar una brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día. Sin embargo, se prevén intervalos nubosos en la tarde, aunque no se espera que esto afecte la claridad del cielo de manera notable. La probabilidad de tormentas también es nula, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá tranquilo y sin alteraciones.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:40, ideal para paseos nocturnos o actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Oia se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:23. A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados , lo que sugiere un inicio de jornada fresco pero agradable.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alrededor del 85%, lo que podría generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con cielos predominantemente poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, especialmente en la tarde, con intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas lluvias escasas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.