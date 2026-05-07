El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente estable, caracterizado por un cielo poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, especialmente en la tarde, con intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas. Las precipitaciones se estiman en alrededor de 0.1 mm, lo que indica que, aunque existe la posibilidad de lluvia, no se anticipa que sea significativa.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 19 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 11 grados, descendiendo a 9 grados en las horas más frías. A medida que el sol avance en el cielo, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde. Sin embargo, hacia la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 16 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% por la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que el día avanza, aunque se mantendrá en niveles cómodos, rondando el 50% por la tarde. Esto puede contribuir a una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas del día.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, predominando del oeste y suroeste, lo que es típico para esta época del año en la región.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja en las primeras horas, aumentando a un 55% entre las 8:00 y las 14:00, y alcanzando un 65% entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son seguras, hay un riesgo considerable de que se produzcan en la tarde, especialmente con la llegada de la nubosidad.

En resumen, Soutomaior experimentará un día variado, con un inicio tranquilo y fresco, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras en la tarde. Los residentes deben estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente estable, con un cielo que se mantendrá poco nuboso durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará hasta el 89%. A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 8 grados a las 8 de la mañana.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, en Redondela, se espera un tiempo mayormente estable, con predominancia de cielos poco nubosos durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se prevé un aumento en la nubosidad, especialmente en la tarde, con intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 20 grados.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente estable, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Durante la madrugada y la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas. A las 00:00 horas, la temperatura será de 12°C, descendiendo ligeramente a 11°C a la 01:00 y alcanzando los 10°C entre las 02:00 y las 03:00. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 81% al inicio del día y aumentando hasta un 86% en las primeras horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.