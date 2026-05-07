El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Silleda se despertará con un ambiente mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados , lo que sugiere un inicio fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La humedad relativa será alta, alcanzando el 93% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan estables, con cielos poco nubosos y temperaturas que irán aumentando gradualmente. Para el mediodía, se prevé que la temperatura alcance los 16 grados, proporcionando un tiempo agradable para disfrutar de un almuerzo al aire libre. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación meteorológica comenzará a cambiar.

Desde las 14:00 horas, se anticipa un aumento en la nubosidad, con un cambio hacia un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias. La probabilidad de precipitación se incrementará significativamente, alcanzando un 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 4 mm, lo que podría afectar a quienes planeen actividades al aire libre. Es recomendable llevar paraguas o impermeables si se tiene previsto salir durante la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el noreste a una velocidad de entre 6 y 9 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 35 km/h en las horas más ventosas. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente durante la tarde y la noche.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de los 11 grados hacia las 22:00 horas. La humedad relativa aumentará, alcanzando el 96%, lo que podría generar un ambiente más fresco y húmedo. Las condiciones de cielo cubierto persistirán, y aunque la probabilidad de tormentas es baja, no se descartan chubascos aislados.

En resumen, Silleda experimentará un día con un inicio fresco y poco nuboso, que dará paso a un tiempo más inestable por la tarde, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Es un día ideal para disfrutar de la mañana al aire libre, pero se recomienda estar preparado para la lluvia en las horas de la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Forcarei se despertará con un ambiente mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 8 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente al amanecer.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Lalín se despertará con un ambiente fresco y algo nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 17 grados a lo largo del día, comenzando con un leve frío por la mañana, que irá aumentando gradualmente hasta alcanzar su máximo en las horas centrales. La sensación térmica puede ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo a un 53% hacia la tarde.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Vila de Cruces experimentará un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 95%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.