El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondan los 13 grados centígrados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados en la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas se mantengan en un rango entre 10 y 19 grados, alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 77% a primera hora y disminuyendo gradualmente a un 57% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, la sensación térmica será más agradable a medida que el día avance. La brisa del norte, que soplará con velocidades que oscilarán entre 8 y 29 km/h, aportará un toque refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias que puedan interrumpir los planes al aire libre. Sin embargo, es importante mencionar que existe una leve probabilidad de tormenta del 5% entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque las condiciones generales no apuntan a un tiempo severo.

A lo largo de la jornada, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la luminosidad del día. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de la costa, con un mar que se espera tranquilo, lo que permitirá a los amantes de los deportes acuáticos aprovechar al máximo las horas de sol.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave. Los residentes y visitantes pueden esperar un día placentero, perfecto para paseos por la playa, excursiones o simplemente relajarse en un entorno natural.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Bueu se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una humedad relativa que rondará el 78%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca al inicio del día.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Marín se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C a las 10°C, con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 84% en las primeras horas del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente para aquellos que salgan a realizar actividades al aire libre.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, en Meaño, se espera un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la jornada, las temperaturas se mantendrán en un rango de entre 10 y 18 grados, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.