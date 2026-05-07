El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, en Salvaterra de Miño, se espera un tiempo mayormente variable, con predominancia de cielos poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se prevén intervalos nubosos que podrían dar paso a la posibilidad de lluvias escasas, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, cuando la probabilidad de precipitación alcanza un 90%. Sin embargo, las lluvias no se anticipan como un fenómeno significativo, ya que la cantidad esperada es mínima, con valores de precipitación que apenas alcanzan los 0.1 mm.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 7°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 21°C en las horas centrales del día. Este aumento de temperatura se verá acompañado de un descenso gradual hacia la tarde, donde se espera que los termómetros marquen alrededor de 19°C al caer la noche. La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% por la mañana y descendiendo a un 50% en las horas más cálidas, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas pico.

El viento soplará predominantemente del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 17 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán entre las 14:00 y las 15:00 horas, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en combinación con las temperaturas más cálidas. A lo largo del día, el viento se mantendrá moderado, lo que podría influir en la percepción térmica, especialmente durante las horas de mayor actividad.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que sea buena, aunque se podrían presentar momentos de bruma en las primeras horas de la mañana y al atardecer, lo que podría afectar ligeramente la visibilidad en carretera. La salida del sol se producirá a las 07:21 y se pondrá a las 21:39, ofreciendo un día largo y luminoso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la posibilidad de lluvias en la tarde.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy se presenta como un día variable, con temperaturas agradables y la posibilidad de algunas lluvias ligeras, lo que invita a disfrutar de la jornada, pero con la precaución de estar preparados para cambios repentinos en el tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente variable, con predominancia de cielos poco nubosos durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera que el cielo esté poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor notable.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en las primeras horas. La temperatura oscilará entre los 7 y 11 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Salceda de Caselas experimentará un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente predominantemente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se prevé que el termómetro marque alrededor de 20 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.