El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Salceda de Caselas experimentará un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente predominantemente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se prevé que el termómetro marque alrededor de 20 grados.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 92% a primera hora, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 54% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más agradable y templada.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas, especialmente en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del noroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 29 km/h. Esto podría generar un ligero frescor, especialmente en las zonas más expuestas. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de alrededor de 4 a 6 km/h, aumentando gradualmente a medida que se acerque la tarde.

La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 0% de posibilidades durante la mayor parte del día. Sin embargo, se prevé un ligero aumento en la probabilidad de lluvia escasa en la tarde, con un 45% entre las 14:00 y las 20:00 horas. A pesar de esto, las precipitaciones esperadas son mínimas, por lo que no se anticipan interrupciones significativas en las actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Salceda de Caselas para hoy será mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con cielos despejados y temperaturas agradables, los residentes y visitantes podrán aprovechar el día. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para la mañana y el atardecer, cuando las temperaturas serán más frescas. A medida que avance el día, el ambiente se tornará más cálido y cómodo, perfecto para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 20 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 8 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 20 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, en Salvaterra de Miño, se espera un tiempo mayormente variable, con predominancia de cielos poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se prevén intervalos nubosos que podrían dar paso a la posibilidad de lluvias escasas, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, cuando la probabilidad de precipitación alcanza un 90%. Sin embargo, las lluvias no se anticipan como un fenómeno significativo, ya que la cantidad esperada es mínima, con valores de precipitación que apenas alcanzan los 0.1 mm.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con cielos predominantemente poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, especialmente en la tarde, con intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas lluvias escasas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.