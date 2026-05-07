El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Ribadumia se despertará con un ambiente mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , lo que proporcionará un inicio fresco pero agradable para los habitantes. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 76% al amanecer, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan estables, con cielos despejados y temperaturas que alcanzarán los 15 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación comenzará a cambiar. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 60% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Durante este periodo, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, lo que podría traer consigo algunas gotas dispersas, aunque no se anticipa que las precipitaciones sean intensas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 4 y 11 km/h, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se espera que el viento sople desde el oeste y suroeste, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente durante los momentos de lluvia.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose entre los 17 y 19 grados. La humedad relativa también se incrementará, alcanzando un 70% hacia el final del día. Las nubes altas dominarán el cielo, y aunque la probabilidad de lluvia disminuirá, no se descartan algunas lloviznas ligeras.

En resumen, Ribadumia experimentará un día con un inicio soleado y fresco, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Los habitantes deben estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas, especialmente si planean actividades al aire libre. Es recomendable llevar un paraguas o impermeable, ya que las lluvias, aunque escasas, podrían sorprender a más de uno.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados durante la mañana, proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para comenzar el día.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente estable con algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , con una humedad relativa que rondará el 79%, lo que puede generar una sensación de frescura al inicio del día.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Vilanova de Arousa se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una humedad relativa que rondará el 76% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de frescor.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.