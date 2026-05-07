El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, en Redondela, se espera un tiempo mayormente estable, con predominancia de cielos poco nubosos durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se prevé un aumento en la nubosidad, especialmente en la tarde, con intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 20 grados.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 52% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas de mayor temperatura. El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 34 km/h en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que habrá un 55% de posibilidades de lluvia entre las 8 y las 14 horas, aumentando a un 65% entre las 14 y las 20 horas. Sin embargo, las cantidades de lluvia esperadas son mínimas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en la mayoría de los casos. Esto significa que, aunque hay una posibilidad de lluvia, no se anticipan condiciones severas ni tormentas significativas.

La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, aunque podría verse afectada brevemente por la nubosidad y la posible lluvia en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que, si tienen planes al aire libre, estén preparados para cambios en el tiempo, especialmente en las horas de la tarde, cuando la probabilidad de lluvia es más alta.

En resumen, Redondela disfrutará de un día mayormente tranquilo, con temperaturas agradables y la posibilidad de algunas lluvias ligeras en la tarde. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, pero con la precaución de llevar un paraguas o impermeable por si acaso.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente estable, con un cielo que se mantendrá poco nuboso durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará hasta el 89%. A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 8 grados a las 8 de la mañana.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente estable, caracterizado por un cielo poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, especialmente en la tarde, con intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas. Las precipitaciones se estiman en alrededor de 0.1 mm, lo que indica que, aunque existe la posibilidad de lluvia, no se anticipa que sea significativa.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente estable, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Durante la madrugada y la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas. A las 00:00 horas, la temperatura será de 12°C, descendiendo ligeramente a 11°C a la 01:00 y alcanzando los 10°C entre las 02:00 y las 03:00. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 81% al inicio del día y aumentando hasta un 86% en las primeras horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.