El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, en Pontevedra, se espera un tiempo mayormente estable, con un cielo que se mantendrá poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se prevén intervalos nubosos, especialmente en la tarde, aunque sin grandes probabilidades de precipitaciones significativas. La temperatura oscilará entre los 8 y los 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente templado y agradable.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 91% a las 07:00, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 55% por la tarde, lo que contribuirá a un tiempo más confortable.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y los 17 km/h. Las rachas más intensas se esperan en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar un ligero movimiento en las copas de los árboles y en las estructuras al aire libre. Este viento, aunque fresco, no debería causar inconvenientes significativos para las actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es baja en general, con un 0% de posibilidad durante la mañana y un 25% en la tarde, aumentando a un 65% hacia la noche. Sin embargo, las lluvias que se anticipan serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, lo que sugiere que, en su mayoría, el día se desarrollará sin interrupciones por lluvias.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la región.

En resumen, Pontevedra disfrutará de un día mayormente soleado con algunas nubes, temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día propicio para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a la posibilidad de algunas lluvias ligeras hacia la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, se espera en Barro un tiempo mayormente estable, con predominancia de cielos poco nubosos durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se prevé un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que comenzarán a aparecer a partir de la mañana y se intensificarán hacia la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Marín se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C a las 10°C, con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 84% en las primeras horas del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente para aquellos que salgan a realizar actividades al aire libre.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Poio se presentará con un tiempo mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, las condiciones serán estables, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.