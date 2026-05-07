El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, se presenta en Pontecesures con un tiempo mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la jornada. A medida que avanza el día, se espera un aumento en la nubosidad, especialmente en la tarde, con intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 21 grados.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 40% en las horas de mayor calor. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A lo largo de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 85% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto indica que es muy probable que se produzcan algunas lluvias, aunque se espera que sean ligeras.

El viento soplará desde el noreste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 6 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, el viento cambiará de dirección y aumentará su intensidad, alcanzando rachas de hasta 31 km/h desde el suroeste en la tarde. Esto podría generar un ambiente más fresco y dinámico, especialmente durante las horas de mayor actividad.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 70% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas en la región. Es recomendable que los habitantes de Pontecesures estén atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomen precauciones si planean actividades al aire libre durante la tarde.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones mejoren, con un regreso a cielos más despejados y temperaturas que descenderán a alrededor de 15 grados . La noche será tranquila, con una humedad que aumentará nuevamente, alcanzando un 83% hacia el final del día.

En resumen, Pontecesures experimentará un día variable, con un inicio mayormente soleado que dará paso a un aumento de la nubosidad y la posibilidad de lluvias por la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para cambios en el tiempo y disfrutar de las horas de sol antes de que lleguen las precipitaciones.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Catoira se presentará con un tiempo mayormente estable, caracterizado por un cielo poco nuboso durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 a 12 grados , con una humedad relativa que oscilará entre el 79% y el 86%. Esto sugiere un ambiente fresco y algo húmedo, ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Cuntis se despertará bajo un cielo mayormente poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados, pero se espera un ligero aumento conforme avance la jornada, alcanzando los 19 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Valga se presentará con un tiempo mayormente estable, caracterizado por un cielo poco nuboso durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 87% en la madrugada. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.