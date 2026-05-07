El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en las primeras horas. La temperatura oscilará entre los 7 y 11 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que irán aumentando gradualmente. Para el mediodía, se espera que la temperatura alcance los 20 grados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más cálido. Sin embargo, la humedad comenzará a descender, situándose en torno al 53%, lo que podría hacer que el tiempo se sienta más agradable.

A partir de la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con intervalos de nubes que podrían traer consigo lluvias escasas. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 90% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se prevé que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.1 mm, lo que indica que, aunque las lluvias no serán intensas, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del norte, con velocidades de hasta 5 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, el viento cambiará de dirección, soplando del oeste y aumentando su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 42 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde.

Por la noche, el cielo volverá a estar cubierto de nubes altas, y las temperaturas descenderán nuevamente, situándose entre los 12 y 14 grados. La humedad aumentará, alcanzando valores cercanos al 81%, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría y húmeda.

En resumen, Ponteareas experimentará un día con temperaturas agradables en la mañana, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias en la tarde. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en las horas tempranas, pero se recomienda estar preparado para la posibilidad de lluvia más tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Mondariz se despertará bajo un cielo mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 93% en las primeras horas del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente para aquellos que salgan a realizar actividades al aire libre.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Salceda de Caselas experimentará un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente predominantemente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se prevé que el termómetro marque alrededor de 20 grados.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, en Salvaterra de Miño, se espera un tiempo mayormente variable, con predominancia de cielos poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se prevén intervalos nubosos que podrían dar paso a la posibilidad de lluvias escasas, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, cuando la probabilidad de precipitación alcanza un 90%. Sin embargo, las lluvias no se anticipan como un fenómeno significativo, ya que la cantidad esperada es mínima, con valores de precipitación que apenas alcanzan los 0.1 mm.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.