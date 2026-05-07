El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, en Ponte Caldelas, se espera un tiempo mayormente estable, con predominancia de cielos poco nubosos durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, la nubosidad irá aumentando, especialmente en la tarde, donde se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvias escasas. Las temperaturas oscilarán entre los 7°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 18°C en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente templado.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, alrededor del 60% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir temprano.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia aumente a partir de las 8:00 hasta las 14:00, con un 70% de probabilidad de que se registren lluvias ligeras. A partir de las 14:00, esta probabilidad se incrementa hasta un 85%, lo que sugiere que es probable que se produzcan chubascos dispersos durante la tarde. Sin embargo, la cantidad de precipitación esperada es mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en las horas más críticas.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad. Las rachas de viento serán más notables en las horas centrales del día, por lo que se aconseja tener precaución si se realizan actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo se cubra más, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 10°C. La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, aunque podría verse afectada brevemente por la lluvia en la tarde. En resumen, Ponte Caldelas disfrutará de un día variado, con un inicio tranquilo que dará paso a un ambiente más inestable en la tarde, ideal para disfrutar de actividades al aire libre antes de que lleguen las lluvias.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente estable, con un cielo que se mantendrá poco nuboso durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará hasta el 89%. A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 8 grados a las 8 de la mañana.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente estable, caracterizado por un cielo poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, especialmente en la tarde, con intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas. Las precipitaciones se estiman en alrededor de 0.1 mm, lo que indica que, aunque existe la posibilidad de lluvia, no se anticipa que sea significativa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.