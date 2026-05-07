El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Poio se presentará con un tiempo mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, las condiciones serán estables, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando los 13 grados a las 10 de la mañana. Sin embargo, la nubosidad comenzará a aumentar, con intervalos nubosos que se intensificarán a partir de las 8 de la mañana. A esta hora, la probabilidad de precipitación será del 25%, aunque las lluvias serán escasas y no se anticipa que afecten significativamente las actividades al aire libre.

Durante la tarde, entre las 2 y las 8 de la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, con valores que rondarán entre los 18 y 20 grados . La humedad comenzará a disminuir, lo que proporcionará un alivio en la sensación térmica. Sin embargo, la nubosidad seguirá presente, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente entre las 2 y las 8 de la tarde, donde la probabilidad de precipitación se incrementará hasta un 65%. Las lluvias, si se producen, serán de carácter escaso, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm.

El viento soplará del norte y del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 17 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados a las 9 de la noche.

La puesta de sol se producirá a las 21:41, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, se tornará más variable a medida que avance la jornada. Se recomienda a los habitantes de Poio que, si planean actividades al aire libre, estén preparados para la posibilidad de lluvias ligeras y que se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Marín se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C a las 10°C, con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 84% en las primeras horas del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente para aquellos que salgan a realizar actividades al aire libre.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente estable con algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , con una humedad relativa que rondará el 79%, lo que puede generar una sensación de frescura al inicio del día.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, en Pontevedra, se espera un tiempo mayormente estable, con un cielo que se mantendrá poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se prevén intervalos nubosos, especialmente en la tarde, aunque sin grandes probabilidades de precipitaciones significativas. La temperatura oscilará entre los 8 y los 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente templado y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.