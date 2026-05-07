El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente estable, con un cielo que se mantendrá poco nuboso durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará hasta el 89%. A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 8 grados a las 8 de la mañana.

A partir de las 8 de la mañana, se prevén intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas. La probabilidad de precipitación aumentará a medida que se acerque la tarde, alcanzando un 55% entre las 2 y las 8 de la tarde, y un 75% entre las 2 y las 8 de la tarde. Las lluvias, aunque ligeras, podrían ser persistentes, acumulando hasta 0.1 mm en las horas más activas de la tarde.

El viento soplará del norte, con velocidades que variarán entre 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde, donde se espera que alcance hasta 32 km/h. Esta brisa podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente durante las horas de mayor nubosidad.

En cuanto a la tarde, se anticipa que las temperaturas alcancen un máximo de 18 grados , manteniéndose en torno a los 16 grados durante la tarde. La humedad relativa comenzará a disminuir, llegando a un 51% en las horas centrales del día, lo que podría ofrecer un respiro a la sensación de bochorno que se ha experimentado en días anteriores.

A medida que se acerque la noche, el cielo se tornará más nuboso, con la posibilidad de que las lluvias se intensifiquen ligeramente. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 9 de la noche. La humedad aumentará, lo que podría generar una sensación de incomodidad para aquellos que planeen actividades al aire libre.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un tiempo variable, con cielos poco nubosos por la mañana, intervalos nubosos y lluvias escasas por la tarde, y un viento moderado del norte. Se recomienda a los residentes estar preparados para posibles cambios en el tiempo y llevar un paraguas si planean salir durante la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Mondariz se despertará bajo un cielo mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 93% en las primeras horas del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente para aquellos que salgan a realizar actividades al aire libre.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, en Redondela, se espera un tiempo mayormente estable, con predominancia de cielos poco nubosos durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se prevé un aumento en la nubosidad, especialmente en la tarde, con intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 20 grados.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente estable, caracterizado por un cielo poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, especialmente en la tarde, con intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas. Las precipitaciones se estiman en alrededor de 0.1 mm, lo que indica que, aunque existe la posibilidad de lluvia, no se anticipa que sea significativa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.