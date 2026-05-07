El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Oia se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:23. A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados , lo que sugiere un inicio de jornada fresco pero agradable.

A partir de las 12:00, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 16 grados en la tarde. Este aumento en la temperatura, combinado con la baja probabilidad de precipitaciones —que se mantiene en un 0% durante todo el día—, hará que sea un momento ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa también se mantendrá en niveles cómodos, comenzando en un 72% y descendiendo a un 55% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento, que soplará principalmente del norte y noroeste, tendrá una velocidad variable, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. A lo largo del día, la velocidad del viento se mantendrá entre 10 y 26 km/h, lo que es relativamente moderado y no debería causar inconvenientes significativos.

En la tarde, el cielo comenzará a mostrar un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas, aunque no se espera que esto afecte la claridad del día. Las temperaturas se mantendrán agradables, rondando los 15 a 16 grados , lo que permitirá disfrutar de una tarde placentera. A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, ofreciendo un hermoso ocaso a las 21:41.

En resumen, Oia disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará frescura. La ausencia de precipitaciones y la baja humedad relativa contribuirán a un ambiente agradable, perfecto para explorar la belleza natural de la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Baiona se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque a medida que avance la jornada, se espera que las nubes vayan tomando protagonismo. Durante las primeras horas, el cielo estará dominado por nubes altas, especialmente en el periodo de la madrugada, donde las temperaturas rondarán los 13 grados . A medida que el día avance, las condiciones se mantendrán relativamente estables, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 17 grados a lo largo de la jornada.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alrededor del 85%, lo que podría generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, se presenta en Tomiño con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 12 grados durante la mañana, con una ligera tendencia a aumentar conforme avance el día. A medida que se acerque el mediodía, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 19 grados, lo que proporcionará un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.