El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alrededor del 85%, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 19 grados hacia el mediodía. La humedad comenzará a descender ligeramente, situándose en torno al 62% para la tarde. El viento soplará del este a una velocidad moderada, alcanzando rachas de hasta 9 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

Durante la tarde, el cielo se tornará en intervalos nubosos, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia se mantendrá en un 25% entre las 14:00 y las 20:00 horas, pero las condiciones generales seguirán siendo favorables para actividades al aire libre. Las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 20 grados hacia las 17:00 horas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá con nubes altas, pero las temperaturas se mantendrán agradables, rondando los 18 grados . La humedad aumentará nuevamente, alcanzando el 60% hacia la noche. El viento, que durante el día ha soplado del este, cambiará a dirección oeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 14 km/h.

En resumen, O Rosal disfrutará de un día mayormente soleado con algunas nubes en la tarde, temperaturas agradables y un viento suave. Las condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a la posibilidad de algunas nubes más densas hacia la tarde y la noche. La jornada promete ser placentera, con un tiempo que invitará a salir y disfrutar de la naturaleza.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, A Guarda se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados , con una ligera tendencia a descender a medida que avanza la mañana. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Oia se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:23. A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados , lo que sugiere un inicio de jornada fresco pero agradable.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, se presenta en Tomiño con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 12 grados durante la mañana, con una ligera tendencia a aumentar conforme avance el día. A medida que se acerque el mediodía, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 19 grados, lo que proporcionará un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.