El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 20 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 8 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 20 grados hacia la tarde.

El estado del cielo será predominantemente poco nuboso durante la mayor parte del día, con intervalos nubosos que se presentarán en las horas centrales. Desde la mañana hasta la tarde, se prevén nubes altas, pero sin riesgo significativo de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es muy baja, con un 0% de posibilidad hasta las 14:00 horas, aumentando ligeramente a un 45% entre las 08:00 y las 14:00, y alcanzando un 70% entre las 14:00 y las 20:00. Sin embargo, las precipitaciones esperadas son escasas, con un máximo de 0.1 mm, lo que sugiere que cualquier lluvia será ligera y pasajera.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, alcanzando un 91% a las 06:00 horas, pero disminuirá a medida que avance el día, llegando a un 46% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura en las primeras horas, pero el ambiente se tornará más agradable conforme la temperatura aumente.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 1 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 22:00 horas. La visibilidad será buena a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un entorno natural claro y luminoso.

En resumen, O Porriño experimentará un día mayormente soleado con algunas nubes y temperaturas agradables, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a posibles intervalos nubosos y ligeras lluvias en la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Mos experimentará un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , lo que sugiere un inicio fresco, ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Salceda de Caselas experimentará un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente predominantemente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se prevé que el termómetro marque alrededor de 20 grados.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con cielos predominantemente poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, especialmente en la tarde, con intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas lluvias escasas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.