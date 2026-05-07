El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, O Grove se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una ligera brisa del norte que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas alcancen los 12 grados a las 9:00 y 13 grados a las 10:00, manteniendo un ambiente cómodo para actividades al aire libre. La humedad relativa será alta, comenzando en un 77% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría hacer que el aire se sienta un poco más pesado, especialmente en las horas más cálidas.

Durante la tarde, las temperaturas continuarán aumentando, alcanzando un máximo de 18 grados a las 15:00. El cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas que podrían aparecer a partir de las 16:00. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto hace que sea un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

El viento será un factor a tener en cuenta, con rachas que alcanzarán hasta 29 km/h desde el oeste durante la tarde. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, pero también es recomendable tener precaución si se planea realizar actividades que requieran estabilidad, como la navegación o el ciclismo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados a las 21:00. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:42. La humedad aumentará ligeramente, llegando a un 90% hacia la medianoche, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más fresca.

En resumen, O Grove disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará frescura. No se esperan lluvias, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados durante la mañana, proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para comenzar el día.

Hoy, 7 de mayo de 2026, A Illa de Arousa se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , lo que resulta bastante fresco, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alcanzando hasta un 82% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, en Meaño, se espera un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la jornada, las temperaturas se mantendrán en un rango de entre 10 y 18 grados, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.