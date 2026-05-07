El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Nigrán se despertará bajo un cielo que presentará una variedad de condiciones a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, se espera un predominio de nubes altas, lo que podría dar lugar a un amanecer pintoresco. A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá mayormente poco nuboso, permitiendo que la luz del sol ilumine la localidad.

Las temperaturas en las primeras horas del día oscilarán entre los 10 y 13 grados , con un leve descenso a medida que se acerque la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 80% en las horas matutinas, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando máximas de hasta 18 grados por la tarde.

El viento será un factor notable hoy, con rachas que alcanzarán hasta los 30 km/h en las horas centrales del día. Predominará la dirección del viento del noroeste, lo que podría generar un ambiente algo fresco, especialmente en las zonas más expuestas. A lo largo de la tarde, el viento se moderará un poco, aunque seguirá siendo perceptible.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que las posibilidades sean mínimas durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad de lluvia hasta las 14:00 horas. Sin embargo, a partir de la tarde, existe una ligera posibilidad de chubascos, con un 20% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. A pesar de esto, la precipitación esperada es escasa, por lo que no se anticipan acumulaciones significativas.

La tarde se caracterizará por intervalos nubosos, pero se espera que el sol siga brillando en gran parte del tiempo. Hacia el final del día, el cielo se cubrirá más, con un aumento en la nubosidad que podría dar paso a un cielo cubierto por la noche. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimas de alrededor de 14 grados al caer la noche.

En resumen, Nigrán disfrutará de un día mayormente agradable, con temperaturas suaves y un cielo que variará entre poco nuboso y cubierto. Aunque hay una ligera posibilidad de lluvia en la tarde, la mayor parte del día se presentará seco, ideal para actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Baiona se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque a medida que avance la jornada, se espera que las nubes vayan tomando protagonismo. Durante las primeras horas, el cielo estará dominado por nubes altas, especialmente en el periodo de la madrugada, donde las temperaturas rondarán los 13 grados . A medida que el día avance, las condiciones se mantendrán relativamente estables, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 17 grados a lo largo de la jornada.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Gondomar se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo de la jornada se presenten intervalos nubosos. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 12°C y 10°C, con una ligera tendencia a descender hasta los 9°C en las horas más frescas. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 74% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

El día de hoy en Vigo, 7 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se anticipan intervalos nubosos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará adornado con nubes altas, que darán paso a un ambiente poco nuboso durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un día agradable y templado.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.