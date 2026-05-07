El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Mos experimentará un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , lo que sugiere un inicio fresco, ideal para actividades al aire libre.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 13 grados a media mañana, con un cielo que se mantendrá poco nuboso. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 93% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 19 grados . Sin embargo, el cielo comenzará a presentar intervalos nubosos, lo que podría traer consigo algunas lluvias escasas. La probabilidad de precipitación aumentará a un 60% entre las 14:00 y las 20:00 horas, por lo que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir. Las lluvias, aunque ligeras, podrían ser persistentes en algunos momentos, especialmente en la franja horaria de la tarde.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde, donde se prevén rachas de hasta 34 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. La dirección del viento cambiará ligeramente hacia el este en la tarde, lo que podría influir en la temperatura y en la sensación térmica.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose entre los 15 y 11 grados . El cielo se mantendrá mayormente cubierto, con la posibilidad de que las nubes altas regresen. La humedad relativa también aumentará, alcanzando hasta el 91% hacia el final del día, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un inicio fresco y despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias ligeras por la tarde. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un tiempo variable y que disfruten de las horas de sol antes de que lleguen las precipitaciones.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 20 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 8 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 20 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, en Redondela, se espera un tiempo mayormente estable, con predominancia de cielos poco nubosos durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se prevé un aumento en la nubosidad, especialmente en la tarde, con intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 20 grados.

El día de hoy en Vigo, 7 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se anticipan intervalos nubosos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará adornado con nubes altas, que darán paso a un ambiente poco nuboso durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un día agradable y templado.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.