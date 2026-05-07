El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, se espera en Moraña un tiempo mayormente estable, con condiciones que favorecerán actividades al aire libre durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados , con una humedad relativa que rondará el 85%, lo que puede generar una sensación de frescor al inicio del día.

A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales de la tarde. Este incremento en la temperatura, combinado con una humedad que disminuirá gradualmente, hará que el ambiente se sienta más cálido y agradable. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de precipitación aumentará a partir de la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se prevé un 85% de probabilidad de lluvia, aunque se espera que sea escasa.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, aumentando en intensidad durante la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con intervalos nubosos, lo que podría dar paso a un ambiente más inestable.

La probabilidad de tormentas también se incrementará en la tarde, alcanzando un 70% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Aunque las tormentas no se prevén como un fenómeno severo, es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo, especialmente si se planean actividades al aire libre.

Al caer la noche, las condiciones meteorológicas se estabilizarán nuevamente, con un cielo que se despejará y temperaturas que descenderán a alrededor de 10 grados . La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. En resumen, Moraña disfrutará de un día mayormente soleado, con un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde, lo que sugiere que es un buen momento para disfrutar de la naturaleza antes de que el tiempo cambie.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, se espera en Barro un tiempo mayormente estable, con predominancia de cielos poco nubosos durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se prevé un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que comenzarán a aparecer a partir de la mañana y se intensificarán hacia la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, se presenta en Caldas de Reis con un tiempo mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, las condiciones serán agradables, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 88%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Cuntis se despertará bajo un cielo mayormente poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados, pero se espera un ligero aumento conforme avance la jornada, alcanzando los 19 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.