El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Mondariz se despertará bajo un cielo mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 93% en las primeras horas del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente para aquellos que salgan a realizar actividades al aire libre.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas suban ligeramente, alcanzando los 13 grados hacia las 10 de la mañana. Sin embargo, la humedad comenzará a disminuir, lo que permitirá que la sensación térmica sea más agradable. El viento soplará desde el noreste a una velocidad de entre 3 y 5 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco y cómodo.

A partir de la tarde, la situación meteorológica comenzará a cambiar. Desde las 14:00 horas, se prevén intervalos nubosos que traerán consigo la posibilidad de lluvias escasas. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 85% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 18 y 19 grados, lo que podría hacer que la lluvia se sienta más intensa.

El viento también se intensificará, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 39 km/h desde el oeste, lo que podría generar un ambiente más inestable. La probabilidad de tormentas se incrementará, alcanzando un 75% en la misma franja horaria, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes y potencialmente adversas.

Hacia la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados. La humedad aumentará, y se espera que el cielo permanezca cubierto, con la posibilidad de que las lluvias continúen, aunque en menor intensidad. Las condiciones de viento se mantendrán, aunque con una ligera disminución en la velocidad.

En resumen, Mondariz experimentará un día con un inicio tranquilo y fresco, pero con un cambio notable hacia la tarde, donde la probabilidad de lluvia y tormentas aumentará. Se recomienda a los habitantes que planifiquen sus actividades al aire libre con precaución y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, A Cañiza se despertará con un cielo predominantemente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados , lo que sugiere un inicio fresco, especialmente para aquellos que salgan temprano. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de mayor frescor.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente estable, con un cielo que se mantendrá poco nuboso durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará hasta el 89%. A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 8 grados a las 8 de la mañana.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en las primeras horas. La temperatura oscilará entre los 7 y 11 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.