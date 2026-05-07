El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Moaña se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C y 10°C, con una humedad relativa que comenzará alta, alcanzando el 91% en las primeras horas, pero que irá disminuyendo a medida que avance el día.

A medida que el sol se eleva, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando un máximo de 19°C en la tarde. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la noche. La humedad relativa también disminuirá, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una ligera brisa en la costa. Esto será ideal para quienes disfrutan de actividades al aire libre, como paseos por la playa o senderismo en los alrededores.

A lo largo del día, el cielo experimentará un cambio, pasando de poco nuboso a intervalos nubosos en la tarde. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por el tiempo, y los residentes y visitantes podrán disfrutar de un día soleado y cálido.

En la tarde, la temperatura se mantendrá en torno a los 18°C, y la humedad seguirá disminuyendo, lo que hará que la sensación de calor sea más llevadera. Hacia el final del día, el cielo se cubrirá con nubes altas, pero sin riesgo de tormentas o lluvias. La puesta de sol está prevista para las 21:41, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día para salir y disfrutar de la belleza natural que ofrece la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Bueu se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una humedad relativa que rondará el 78%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca al inicio del día.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas, desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día.

El día de hoy en Vigo, 7 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se anticipan intervalos nubosos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará adornado con nubes altas, que darán paso a un ambiente poco nuboso durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un día agradable y templado.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.