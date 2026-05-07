El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente estable con algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , con una humedad relativa que rondará el 79%, lo que puede generar una sensación de frescura al inicio del día.

A medida que avance la mañana, las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando los 19 grados hacia la tarde. Sin embargo, la humedad comenzará a descender, lo que contribuirá a que el ambiente se sienta más cálido y agradable. El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 8 km/h, lo que no debería representar un inconveniente para las actividades al aire libre.

A partir del mediodía, el cielo se tornará más nuboso, con intervalos de nubes altas que podrían cubrir parcialmente el sol. A pesar de esto, no se prevén precipitaciones significativas durante la mayor parte del día, aunque hacia la tarde existe una probabilidad del 70% de que se presenten intervalos nubosos con lluvia escasa. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 20 grados .

En la tarde, el viento aumentará ligeramente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 14 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. La probabilidad de tormenta se mantiene baja, con un 5% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que sugiere que cualquier actividad al aire libre debería desarrollarse sin mayores contratiempos.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados . El cielo volverá a despejarse, permitiendo que los residentes de Meis disfruten de una noche tranquila. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 60% hacia la medianoche, lo que podría generar un ambiente más fresco y agradable.

En resumen, el día de hoy en Meis se presenta como una jornada mayormente soleada con algunas nubes en la tarde y una leve posibilidad de lluvia. Las temperaturas serán agradables, ideales para disfrutar de actividades al aire libre, siempre manteniendo un ojo en el cielo por si se presentan cambios inesperados.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, se espera en Barro un tiempo mayormente estable, con predominancia de cielos poco nubosos durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se prevé un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que comenzarán a aparecer a partir de la mañana y se intensificarán hacia la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados durante la mañana, proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para comenzar el día.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Ribadumia se despertará con un ambiente mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , lo que proporcionará un inicio fresco pero agradable para los habitantes. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 76% al amanecer, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.