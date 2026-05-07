El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, en Meaño, se espera un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la jornada, las temperaturas se mantendrán en un rango de entre 10 y 18 grados, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 56% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, la brisa que soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 29 km/h, proporcionará un alivio refrescante.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin previsión de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula durante la mayor parte del día, aunque se prevé un leve aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, con un 35% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, las condiciones no parecen indicar que se materialicen en forma de lluvia significativa.

Los vientos serán moderados, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre. La dirección del viento variará, predominando del noreste en las horas de la mañana y cambiando a direcciones más variadas a medida que avanza el día.

En resumen, los habitantes de Meaño pueden esperar un día mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda llevar ropa ligera y mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas. Aunque la probabilidad de tormentas es baja, es aconsejable estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas a medida que se acerque la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados durante la mañana, proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para comenzar el día.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Ribadumia se despertará con un ambiente mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , lo que proporcionará un inicio fresco pero agradable para los habitantes. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 76% al amanecer, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondan los 13 grados centígrados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados en la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas se mantengan en un rango entre 10 y 19 grados, alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.