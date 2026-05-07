El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Marín se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C a las 10°C, con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 84% en las primeras horas del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente para aquellos que salgan a realizar actividades al aire libre.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas comiencen a subir, alcanzando los 18°C hacia el mediodía. El viento soplará desde el este a una velocidad de 6 km/h, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable. La probabilidad de precipitación es nula durante la mañana, lo que significa que no se anticipan lluvias, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de un día sin interrupciones.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá con intervalos nubosos, pero sin que esto implique un aumento en la probabilidad de lluvia. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 20°C alrededor de las 17:00 horas. La humedad comenzará a descender ligeramente, lo que hará que la tarde sea más cómoda. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad relativa se mantendrá en torno al 61%, lo que podría hacer que algunas personas sientan un ligero bochorno.

El viento se intensificará un poco hacia la tarde, alcanzando velocidades de hasta 14 km/h desde el oeste, lo que podría generar una brisa refrescante en las zonas costeras. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15°C a las 21:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:41.

En resumen, el día de hoy en Marín se presenta como una jornada ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. La ausencia de precipitaciones y la brisa suave del viento harán que sea un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida en la costa.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Poio se presentará con un tiempo mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, las condiciones serán estables, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, en Pontevedra, se espera un tiempo mayormente estable, con un cielo que se mantendrá poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se prevén intervalos nubosos, especialmente en la tarde, aunque sin grandes probabilidades de precipitaciones significativas. La temperatura oscilará entre los 8 y los 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente templado y agradable.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente estable, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Durante la madrugada y la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas. A las 00:00 horas, la temperatura será de 12°C, descendiendo ligeramente a 11°C a la 01:00 y alcanzando los 10°C entre las 02:00 y las 03:00. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 81% al inicio del día y aumentando hasta un 86% en las primeras horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.