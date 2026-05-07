El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Lalín se despertará con un ambiente fresco y algo nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 17 grados a lo largo del día, comenzando con un leve frío por la mañana, que irá aumentando gradualmente hasta alcanzar su máximo en las horas centrales. La sensación térmica puede ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo a un 53% hacia la tarde.

El cielo presentará una variedad de condiciones a lo largo del día. En las primeras horas, se espera un cielo poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, la bruma y la niebla se harán más notorias, especialmente en las horas de la tarde, donde la visibilidad podría verse reducida. A partir de la tarde, el cielo se tornará más cubierto, con intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas lluvias escasas, aunque la probabilidad de precipitación es baja en las primeras horas, aumentando a un 95% entre las 14:00 y las 20:00.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 28 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en las zonas más expuestas. La dirección del viento cambiará ligeramente hacia el este y el sur a medida que avance el día, lo que podría influir en la percepción de la temperatura.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 20% de posibilidad en la franja horaria de 08:00 a 14:00, aumentando a un 80% entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que, aunque las primeras horas del día serán relativamente tranquilas, la tarde podría traer consigo condiciones más inestables.

Los habitantes de Lalín deben estar preparados para un día variable, donde la niebla y la bruma pueden afectar la visibilidad, especialmente en las primeras horas. Se recomienda precaución al conducir y estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable vestirse en consecuencia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Forcarei se despertará con un ambiente mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 8 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente al amanecer.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Silleda se despertará con un ambiente mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados , lo que sugiere un inicio fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La humedad relativa será alta, alcanzando el 93% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Vila de Cruces experimentará un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 95%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.