El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

Hoy, 7 de mayo de 2026, A Illa de Arousa se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , lo que resulta bastante fresco, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alcanzando hasta un 82% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando los 14 grados hacia el mediodía. El cielo seguirá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de un día seco y soleado.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 14 km/h. Este viento suave será un alivio en las horas más cálidas del día, contribuyendo a una sensación de frescura. Sin embargo, se prevé que en la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, la velocidad del viento aumente, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar un ambiente más dinámico y activo en la isla.

En cuanto a la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 19 grados . A pesar de la ligera subida de temperatura, la humedad comenzará a descender, lo que hará que la sensación térmica sea más agradable. Las nubes altas que se prevén no traerán consigo precipitaciones, pero podrían ofrecer un espectáculo visual interesante al atardecer.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados hacia las 22:00 horas. La humedad aumentará de nuevo, alcanzando un 82% hacia el final del día. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:42, ideal para paseos por la costa o actividades al aire libre.

En resumen, el día en A Illa de Arousa se perfila como uno de esos días primaverales perfectos, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados durante la mañana, proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para comenzar el día.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, O Grove se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una ligera brisa del norte que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Vilanova de Arousa se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una humedad relativa que rondará el 76% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de frescor.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.