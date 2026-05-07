El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, A Guarda se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados , con una ligera tendencia a descender a medida que avanza la mañana. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día.

A medida que el día avanza, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 18 grados en las horas centrales, lo que proporcionará un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. La brisa será suave, con vientos predominantes del norte que alcanzarán velocidades de hasta 12 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura sin ser incómoda.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevé un aumento en la nubosidad hacia la noche, con la aparición de nubes altas. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo del día. Esto significa que los residentes y visitantes de A Guarda podrán disfrutar de un día sin interrupciones por mal tiempo.

En cuanto a la calidad del aire, se espera que sea buena, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, lo que es ideal para quienes planean realizar excursiones o paseos por la costa.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El ocaso se producirá a las 21:40, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de A Guarda podrán apreciar.

En resumen, el tiempo de hoy en A Guarda se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de precipitaciones. Es un día perfecto para salir a caminar, disfrutar de la naturaleza o simplemente relajarse en un entorno tranquilo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Oia se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:23. A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados , lo que sugiere un inicio de jornada fresco pero agradable.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alrededor del 85%, lo que podría generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, se presenta en Tomiño con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 12 grados durante la mañana, con una ligera tendencia a aumentar conforme avance el día. A medida que se acerque el mediodía, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 19 grados, lo que proporcionará un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.