El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Gondomar se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo de la jornada se presenten intervalos nubosos. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 12°C y 10°C, con una ligera tendencia a descender hasta los 9°C en las horas más frescas. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 74% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 18°C hacia el mediodía. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la presencia de vientos moderados provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre 6 y 8 km/h. Estos vientos, aunque no serán intensos, aportarán un ligero frescor al ambiente.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad de lluvia hasta las 14:00 horas. Sin embargo, a partir de la tarde, existe una ligera posibilidad de que se presenten algunas lluvias dispersas, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, con un 20% de probabilidad. A pesar de esto, la cantidad de precipitación esperada es mínima, por lo que no se anticipan inconvenientes significativos.

La tarde se caracterizará por un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 19°C hacia las 17:00 horas. A medida que el sol se ponga, la temperatura comenzará a descender nuevamente, y se espera que al caer la noche, los termómetros marquen alrededor de 15°C. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando hasta un 80% en las horas nocturnas.

En cuanto al estado del cielo, se prevé que las nubes altas y los intervalos nubosos se alternen a lo largo del día, especialmente en la tarde y la noche, cuando el cielo podría estar más cubierto. Sin embargo, no se anticipan condiciones severas ni tormentas, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente tranquilo.

En resumen, el tiempo en Gondomar para hoy será mayormente despejado con algunas nubes, temperaturas agradables y vientos moderados, lo que lo convierte en un día propicio para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté atento a la ligera posibilidad de lluvias por la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Baiona se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque a medida que avance la jornada, se espera que las nubes vayan tomando protagonismo. Durante las primeras horas, el cielo estará dominado por nubes altas, especialmente en el periodo de la madrugada, donde las temperaturas rondarán los 13 grados . A medida que el día avance, las condiciones se mantendrán relativamente estables, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 17 grados a lo largo de la jornada.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Nigrán se despertará bajo un cielo que presentará una variedad de condiciones a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, se espera un predominio de nubes altas, lo que podría dar lugar a un amanecer pintoresco. A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá mayormente poco nuboso, permitiendo que la luz del sol ilumine la localidad.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con cielos predominantemente poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, especialmente en la tarde, con intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas lluvias escasas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.