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El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Forcarei según los datos de la AEMET

El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo / Faro de Vigo

Faro de Vigo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Forcarei se despertará con un ambiente mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 8 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente al amanecer.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan estables, con cielos poco nubosos y temperaturas que irán aumentando gradualmente. Para el mediodía, se prevé que la temperatura alcance los 14 grados, lo que proporcionará un ambiente más cálido y agradable. Sin embargo, la humedad comenzará a descender, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más confortable.

Por la tarde, la situación meteorológica cambiará notablemente. A partir de las 14:00 horas, se anticipa un aumento en la nubosidad, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas. La probabilidad de precipitación se incrementará significativamente, alcanzando un 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se prevén lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.7 mm, lo que podría generar un ambiente más fresco y húmedo.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades de hasta 12 km/h, que podrían aumentar a 24 km/h en la tarde. Esto, combinado con la llegada de las tormentas, podría hacer que la sensación de frío se intensifique, especialmente al caer la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de los 12 grados. La probabilidad de tormenta se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente inestable. Las condiciones de cielo cubierto persistirán, y la humedad relativa aumentará nuevamente, alcanzando niveles cercanos al 80%.

En resumen, Forcarei experimentará un inicio de día tranquilo y cálido, pero se recomienda estar preparado para un cambio brusco en las condiciones meteorológicas por la tarde, con la llegada de nubes y posibles tormentas. Es aconsejable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor inestabilidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, A Estrada se despertará con un ambiente mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 10°C y 12°C, lo que proporcionará un inicio de jornada fresco, ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 87%, lo que podría generar una sensación de mayor frescura en el ambiente.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Silleda se despertará con un ambiente mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados , lo que sugiere un inicio fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La humedad relativa será alta, alcanzando el 93% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.

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