El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, A Estrada se despertará con un ambiente mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 10°C y 12°C, lo que proporcionará un inicio de jornada fresco, ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 87%, lo que podría generar una sensación de mayor frescura en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad aumente, especialmente hacia el mediodía, cuando las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 18°C. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad y al viento que soplará desde el noreste a una velocidad de 4 km/h, aumentando ligeramente en las horas posteriores.

Durante la tarde, la situación meteorológica se tornará más inestable. Se prevén intervalos nubosos con la posibilidad de lluvias escasas, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente, alcanzando un 85% en este periodo, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. Las lluvias, aunque ligeras, podrían ser acompañadas de tormentas aisladas, con una probabilidad del 75% de que se produzcan.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 16°C. La nubosidad se mantendrá alta, con cielos cubiertos y la posibilidad de que la niebla se instale en las primeras horas de la madrugada del día siguiente. La humedad relativa se mantendrá elevada, alcanzando hasta el 81%, lo que podría generar condiciones de bruma y visibilidad reducida.

El viento, que durante el día soplará de manera moderada, alcanzará rachas de hasta 29 km/h en la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. Por la noche, se espera que el viento disminuya, pero aún se mantendrá en torno a los 6 km/h.

En resumen, A Estrada experimentará un día variable, comenzando con cielos poco nubosos y temperaturas agradables, pero con un cambio notable hacia la tarde, donde la probabilidad de lluvia y tormentas aumentará, sugiriendo que es mejor estar preparados para un tiempo cambiante.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Cuntis se despertará bajo un cielo mayormente poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados, pero se espera un ligero aumento conforme avance la jornada, alcanzando los 19 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, se presenta en Pontecesures con un tiempo mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la jornada. A medida que avanza el día, se espera un aumento en la nubosidad, especialmente en la tarde, con intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 21 grados.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Silleda se despertará con un ambiente mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados , lo que sugiere un inicio fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La humedad relativa será alta, alcanzando el 93% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.